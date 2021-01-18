Московские школьники всех классов сегодня возвращаются к очному обучению

До этого в течение трех месяцев ученики с шестого по 11-й класс были на дистанционном обучении из-за пандемии. Решение вернуть их в школу мэр Москвы Сергей Собянин объяснил тем, что за последние две недели заболеваемость среди детей сократилась вдвое. Их транспортные карты, заблокированные осенью, власти обещают теперь разблокировать.