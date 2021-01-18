Мосгорсуд планирует сегодня допросить журналиста Ивана Голунова в качестве потерпевшего

Заседание перенесли с 12 января из-за неявки адвоката одного из подсудимых, передает ТАСС. Пятерых бывших полицейских обвиняют в том, что они незаконно задержали Ивана Голунова в июне 2019 года и подбросили ему наркотики. Один из подсудимых признал вину, остальные отрицают.

