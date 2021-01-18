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01:08, 18 января 2021

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что ее не пускают к политику

Защитник сказала изданию «Медуза», что Навальный после задержания накануне вечером остался в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», а загранпаспорт находится у пограничников. Где сейчас находится Алексей Навальный, неизвестно. В Федеральной службе исполнения наказаний, как передает ТАСС, накануне заявили, что он задержан до суда, который определит меру пресечения. Международная правозащитная организация Amnesty International накануне вечером признала Алексея Навального узником совести.



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