Премьер-министр Литвы заявила, что после задержания Алексея Навального должны исчезнуть иллюзии о здравомыслии Кремля

Ингрида Шимоните отметила в своем «Твиттере», что за происходящем в московском аэропорту «Шереметьево» следил весь мир. Спустя 5 месяцев после отравления в России с применением химического оружия и лечения в Германии политик накануне вечером вернулся на родину и сразу был задержан.

Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что Навальный, который находился в Германии, нарушил правила испытательного срока, и ходатайствует о замене условного срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный – это 3,5 года лишения свободы.

Освободить Алексея Навального призвали власти Латвии, Литвы и Эстонии, глава Евросовета Шарль Мишель и Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим советником по безопасности.