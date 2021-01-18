В России с сегодняшнего дня объявлена массовая вакцинация от коронавируса

В Кремле рассчитывают, что вакцина в ближайшее время станет доступна более широким слоям россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом утверждала, что к этому все готово. А глава Роспотребнадзора Анна Попова прогнозировала, что к концу года от коронавируса может быть привито 60% россиян. Вместе с тем эксперты фонда «Петербургская политика» утверждают, что в половине регионов пока не хватает вакцины для того, чтобы привить жителей вне групп риска. Высокая доступность препарата, по словам аналитиков, только в Москве, Подмосковье, Сахалинской области, а также в Ненецком и Чукотском автономном округах.

В столице, к слову, в список тех категорий, которые смогут записаться на вакцинацию, во вторник добавят самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также их работников. При этом когда препарат смогут получить все желающие, не уточняется.

В Российском фонде прямых инвестиций ранее утверждали, что всего от коронавируса привились уже 1,5 млн человек. При этом мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в столице по состоянию на 14 января препарат получили 140 тысяч человек.