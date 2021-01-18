В Москве и Петербурге, по подсчетам правозащитников, в связи возвращением Навального задержали 65 человек

В Москве и Петербурге, по подсчетам правозащитников, в связи возвращением Алексея Навального задержали 65 человек. Такие данные приводит проект «ОВД-Инфо». Речь идет о тех, кто приехал в аэропорты «Внуково» и «Шереметьево», чтобы встретить политика и тех, кто в Северной столице провел пикеты в его поддержку.

Самого Навального задержали перед прохождением паспортного контроля в «Шереметьево». Это произошло по запросу ФСИН, которая вменяет политику «систематические нарушения испытательного срока». Оппозиционер почти пять месяцев находился в Германии, куда был экстренно госпитализирован из Омска после отравления. Сам он считает, что к покушению на него причастно ФСБ.

Задержание Алексея Навального демонстрирует неспособность властей здраво оценивать последствия подобных решений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, подчеркнув, что этот шаг приведет к обострению конфликта между обществом и властью. «Судя по всему, администрация президента может только одобрять силовой сценарий, иначе бы они так не стали манипулировать самолетами, это полный кошмар. Очевидно, что это выбранная стратегия, это логика развития авторитарного режима, который становится все более и более примитивным, он деградирует в том числе в умственном отношении. Их некомпетентность, которая расценивается ими же как вполне компетентностью, как «правильные действия против врага», но тем самым они из очень существенной части общества делают врагов больше, чем они были до этого. Это действительно разделение страны на чистых и нечистых», — сказал он. По мнению Колесникова, такие прямолинейные действия власти, конечно, будут порождать «конфликтность в обществе», это «осложнит для самой власти ситуацию с точки зрения протестных настроений». «Власть себя сама дискредитирует этими действами. Сам способ встречи и то, как они подвергли опасности пассажиров, как они манипулировали аэропортами многомиллионного города. Это говорит о том, что они готовы ради того, чтобы задержать одного человека, поставить под угрозу безопасность множества людей.

Действуют прямолинейно. Все развивается по силовому сценарию, без всяких тонкостей, без возможностей доехать человеку до дома, а дальше с ним играть в какие-то политические игры», — сказал он. Это означает, по словам Колесникова, серьезность ситуации. Сама встреча Навального, по его мнению, показала, что «власть его боится, что к нему относятся очень серьезно». «Они практически дезавуировали фразу собственного начальника — Путина — «кому он нужен». Судя по всему, нужен многим. И сейчас происходит процесс превращения Навального практически в академика Сахарова. Пытались его приравнять этой встречей к Ольге Бузовой, которую в аэропорту встречали якобы ее фанаты, но получалось, что его приравняли как минимум к академику Сахарову», — сказал он.

В Европе и США уже призвали освободить Навального. Правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ посоветовала в фейсбуке уважать международное право и заниматься проблемами в своих странах.