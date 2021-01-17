Правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести. Соответствующее сообщение появилось после того, как политика задержали в аэропорту «Шереметьево». Он прибыл в Россию из Германии, где проходил реабилитацию после отравления. Претензии высказала к оппозиционеру высказала ФСИН, потребовавшая заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный не явился в московскую инспекцию для регистрации.

Освободить политика призвала и другая правозащитная организация Humans Right Watch. С похожим заявлением выступил глава Еврососвета Шарль Мишель и лидер Европейской народной партии Дональд Туск, а также штаб избранного президента США Джо Байдена. Задержание также осудили страны Прибалтики. Они пригрозили России санкциями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился прокомментировать ситуацию изданию «Подъем», пояснив, что находится в отпуске.