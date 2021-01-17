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23:04, 17 января 2021

С призывами освободить российского оппозиционера уже выступили с совместным заявлением власти Литвы, Латвии и Эстонии

О том же сказали глава Евросовета и представитель ЕС по иностранным делам, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и американский сенатор Берни Сандерс. Правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести.



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