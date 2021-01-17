Власти Латвии, Литвы и Эстонии потребовали немедленного освобождения Алексея Навального

Министры иностранных дел прибалтийских республик разместили в своих аккаунтах совместное заявление. Они назвали задержание абсолютно неприемлемым и призвали Европу ввести санкции против России в том случае, если политик не окажется на свободе. С призывом освободить оппозиционера выступил и глава Евросовета.

Навальный был задержан по возвращению в Москву из Берлина. Сотрудники полиции увели его на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево». Штамп о прибытии в страну поставить не успели. ФСИН сообщила, что задержание связано с уклонением от явки в инспекцию условно осужденного. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до этого времени политик будет находиться под стражей.

Перед задержанием оппозиционер успел дать журналистам короткое интервью. Он сказал, что не боится преследования властей и уверен в своей правоте. Навальный также извинился перед другими пассажирами рейса за то, что посадку самолета перенесли в Шереметьево.

Изначально рейс авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», однако перед посадкой борт изменил курс и был перенаправлен в «Шереметьево». Позже пресс-служба «Внуково» объяснила это аварией снегоуборочной техники на взлетно-посадочной полосе. При этом в самом аэропорту самолета ждали журналисты и сторонники политика. Полиция, по подсчетам проекта «ОВД Инфо» задержала более 50 человек и ограничила доступ к зоне прилета международных рейсов, а позже вытеснила на улицу несколько сотен человек, ожидавших у входа в здание.