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Эксклюзив Эха 22:35, 17 января 2021

Андрей Колесников: Задержание Навального демонстрирует неспособность властей оценивать последствия подобных решений

Задержание Алексея Навального демонстрирует неспособность властей здраво оценивать последствия подобных решений. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, подчеркнув, что этот шаг приведет к обострению конфликта между обществом и властью.

«Судя по всему, администрация президента может только одобрять силовой сценарий, иначе бы они так не стали манипулировать самолетами, это полный кошмар. Очевидно, что это выбранная стратегия, это логика развития авторитарного режима, который становится все более и более примитивным, он деградирует в том числе в умственном отношении. Их некомпетентность, которая расценивается ими же как вполне компетентностью, как «правильные действия против врага», но тем самым они из очень существенной части общества делают врагов больше, чем они были до этого. Это действительно разделение страны на чистых и нечистых», — сказал он. По мнению Колесникова, такие прямолинейные действия власти, конечно, будут порождать «конфликтность в обществе», это «осложнит для самой власти ситуацию с точки зрения протестных настроений».

«Власть себя сама дискредитирует этими действами. Сам способ встречи и то, как они подвергли опасности пассажиров, как они манипулировали аэропортами многомиллионного города. Это говорит о том, что они готовы ради того, чтобы задержать одного человека, поставить под угрозу безопасность множества людей. Действуют прямолинейно. Все развивается по силовому сценарию, без всяких тонкостей, без возможностей доехать человеку до дома, а дальше с ним играть в какие-то политические игры», — сказал он. Это означает, по словам Колесникова, серьезность ситуации. Сама встреча Навального, по его мнению, показала, что «власть его боится, что к нему относятся очень серьезно». «Они практически дезавуировали фразу собственного начальника — Путина — «кому он нужен». Судя по всему, нужен многим. И сейчас происходит процесс превращения Навального практически в академика Сахарова. Пытались его приравнять этой встречей к Ольге Бузовой, которую в аэропорту встречали якобы ее фанаты, но получалось, что его приравняли как минимум к академику Сахарову», — сказал он. «Мы вступаем в год, очевидно, усиления конфликтности, в том числе тому законодательству, которое было принято. Ситуация становится конфликтно, и это хуже для власти. И это может создать проблемы во время выборов в парламент. Мы вступаем в эпоху очень конфликтную», — заключил он.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его задержали.



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