Навальный находится в транзитной зоне аэропорта

Алексей Навальный, по словам его адвоката, находится в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Об этом сама Ольга Михайлова рассказал сайту «Медуза». Она сказал, что вход туда запрещен. Загранпаспорт политика находится у пограничников.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что задержание Навального было придумано заранее.

ФСИН сообщила, что задержание связано с уклонением от явки Навального в инспекцию как условно осужденного. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до этого времени политик будет находиться под стражей.

Политик вернулся в Россию спустя почти пять месяцев после того, как его с отравлением экстренно госпитализировали в берлинскую клинику из Омска. Он обвиняет в покушении сотрудников ФСБ и опубликовал расследование в подтверждение своих слов. Власти свою причастность к этому отвергают.

Изначально рейс авиакомпании «Победа» должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», однако перед посадкой борт изменил курс и был перенаправлен в «Шереметьево». Позже пресс-служба «Внуково» объяснила это аварией снегоуборочной техники на взлетно-посадочной полосе. При этом в самом аэропорту самолета ждали журналисты и сторонники политика. Полиция, по подсчетам проекта «ОВД Инфо» задержала более 50 человек и ограничила доступ к зоне прилета международных рейсов, а позже вытеснила на улицу несколько сотен человек, ожидавших у входа в здание.