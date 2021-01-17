Валерий Соловей: Если бы во «Внуково» оказалось 10 тысяч человек, Навального бы сегодня не задержали

Политолог Валерий Соловей считает, что в данный момент «критически важна динамика общества», и если бы во «Внуково» оказалось 10 тысяч человек, Алексея Навального бы сегодня не задержали". Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Критически важна динамика общества. Если бы в аэропорту «Внуково» оказалось 10 тысяч человек, Навального бы сегодня не задержали. А там было. даже с позитивной оценкой, не больше полутора тысяч человек. Власть ориентировалась и будет в дальнейшем ориентироваться на динамику. Если начнутся стихийные действия в поддержку Алексея – стихийная ли акция, пикеты, или что-то в таком духе – то она может пойти на попятную. Они продержат его двое суток, то есть 48 часов, потом его отпустят. Если нет, то ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому», — сказал политолог.

При этом Соловей затруднился предположить, будут ли в дальнейшем протестные акции в поддержку А.Навального. «Я не знаю, честно. Массовая динамика непредсказуема, но она важна. Это критически важный фактор сейчас, это главный индикатор для Кремля, для людей, которые принимают решения в отношении судьбы Алексея Навального», — подчеркнул он.

Навальный в воскресенье вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение. Изначально прилет планировался в аэропорт «Внуково», но затем рейс был перенаправлен в «Шереметьево», где при выходе его задержали.