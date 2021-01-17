МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении назвали задержание Навального неприемлемым

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении назвали неприемлемым задержание в России политика Алексея Навального и потребовали его немедленного освобождения. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем аккаунте в Твиттере.

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России», — заявил он.

Сотрудники полиции увели оппозиционера Алексея Навального, который вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, после того как он прошел паспортный контроль в «Шереметьево». В пресс-службе УФСИН по Москве сообщили, что Навальный задержан в рамках дела «Ив Роше» за многократные нарушения испытательного срока. Ведомство заявило, что он останется под стражей до тех пор, пока суд не определит меру пресечения: служба просила заменить его условный срок на реальный.