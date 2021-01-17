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22:07, 17 января 2021

Умерший депутат Госдумы Николай Антошкин был болен коронавирусом

Об этом со ссылкой на лидера «Единой России» в нижней палате парламента Сергея Неверова сообщает агентство ТАСС. Впрочем, он отметил, что о причинах смерти могут говорить только врачи. Антошкин скончался на 79 году жизни. Он – Герой Советского Союза и заслуженный военный летчик России. Был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

Агентство отмечает, что Антошкин – уже третий депутат ушедший из жизни после заражения новым вирусом. В сентябре прошлого года скончался представитель КПРФ Ваха Агаев, а в декабре его однопартиец Валенитин Шурчанов.



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