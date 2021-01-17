«Медиазона»: Россия поставила в Аргентину больше доз вакцины, чем предоставила жителям регионов

Россия поставила в Аргентину больше доз вакцины, чем предоставила жителям регионов. Так уверяют авторы исследования, которое провела «Медиазона».

В Южную Америку отправились 300 тысяч доз Спутника V. Это чуть меньше, чем суммарно получили Москва и субъекты Федерации, которым по версии «Медиазоны» достались всего 144 тысячи доз. При этом портал отмечает, что точных данных по регионам нет и власти предоставляют их неохотно. Кроме того, есть сообщение Министерства обороны, в котором говорится, что прививку получили сто тысяч военных. Данных по другим силовым и прочим ведомствам нет. В итоге издание задается вопросом, откуда взялась цифра в полтора миллиона привитых, которая была обнародована Российским фондом прямых инвестиций, проводящим эту кампанию. Вместе с тем, «Медиазона» пишет о том, что в столице прививку может сделать любой желающий, хотя изначально было объявлено, что такая возможность открывается прежде всего профессионалам из групп риска, врачам, учителям и другим категориям, а это значит, что потребность в вакцине в столице на данный момент удовлетворена.

Президент России Владимир Путин объявил о начале всеобщей вакцинации. Предполагается, что кампания начнется с завтрашнего дня.