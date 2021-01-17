В аэропорту «Шереметьево» начались задержания встречавших Алексея Навального

Сайт «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитников пишет, что в дежурную часть воздушной гавани попали три человека, среди которых и бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов.

Ранее в «Шереметьево» был задержан Алексей Навальный, вернувшийся в Россию из Германии спустя пять месяцев после экстренной госпитализации с отравлением. ФСИН сообщила, что это связано с уклонением от явки в инспекцию условно осужденного. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до этого времени политик будет находиться под стражей.

Суд скорее всего вскоре заменит условный срок политика на реальный, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Задержание Алексея Навального демонстрирует неспособность властей здраво оценивать последствия подобных решений. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Он считает, этот шаг приведет к обострению конфликта между обществом и властью. Андрей Колесников уверен, что власти боятся Навального и относятся к нему крайне серьезно.