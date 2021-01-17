ОВД-Инфо: Более 50 человек задержаны в Москве в связи с возвращением Навального

К настоящему времени в Москве, в связи с возвращением политика Алексея Навального, задержаны 53 человека. Об этом сообщили в ОВД-Инфо, передает радиостанция «Эхо Москвы». Среди задержанных – фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов и Валерий Костенок, а также активист Саиданвар Сулаймонов. Полный список задержанных опубликован на сайте ОВД-Инфо.