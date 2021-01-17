Главред «Медиазоны» Смирнов допустил, что суд над Навальным пройдет достаточно быстро, в ближайшее время

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» допустил, что суд над политиком Алексеем Навальным, которого задержали в аэропорту «Шереметьево», пройдет в ближайшие сроки.

«Скорее всего завтра-послезавтра пройдет суд. И ФСИН будет ходатайствовать на суде об изменении срока условного на реальный», — сказал С.Смиринов.

Сам главред находится в «Шереметьево», где в ожидании, по его словам, выхода Навального после посадки ожидают около 100 человек.

«Я нахожусь в зале прилетов. Здесь около 100 человек в ожидании выхода Навального. Пока никого не видел, никто не вышел, никакого движения я не вижу.

Все узнали о задержании Навального на месте. Тут очень все спокойно. На моих глазах никого не задерживали. Усилений нет на подходе. Ни одного полицейского на входе. Все работают в очень расслабленном режиме», — рассказал С.Смирнов.