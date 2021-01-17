Алексей Венедиктов: Операция по изменению посадки самолета с Навальным готовилась заранее

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Алексей Венедиктов, операция по изменению посадки самолета с Алексеем Навальным готовилась заранее. «Ему (Навальному) штамп в паспорте не поставили, увели в свободную зону. Границу Навальный формально не прошел. Он находится в таком статусе Сноудена, он в той зоне, где люди находятся те, у которых проблемы с паспортом. Значит операция самолета готовилась заранее. Отсечение адвоката от Навального было продумано. Адвокат Ольга (Михайлова) уже прошла границу, и ее не допустили обратно, сказав, что это будет нарушение границы. Отсечение адвоката готовилось заранее, и разворот самолета видимо тоже готовился заранее», — сказал Венедиктов.
2021-01-17T21:36:40+03:00
2021-01-17T21:36:40+03:00
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Эксклюзив Эха 21:36, 17 января 2021
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