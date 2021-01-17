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21:32, 17 января 2021

ФСИН сообщила о задержании Алексея Навального по возвращении в Москву

Ведомство отмечает, что оппозиционер находится в розыске с 29 декабря. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до этого времени политик будет находиться под стражей. Ранее сообщалось, что заседание назначено на 29 января.

Момент самого задержания на паспортном контроле в «Шереметьево» транслировал телеканал «Настоящее время».

Федеральная служба исполнения наказаний уже говорила о планах задержать Навального из-за нарушения режима условного заключения. Претензии ведомства заключались в том, что политик не явился в московскую инспекцию для регистрации. В это время он находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления.

Сегодня задержали и соратников Навального. Это произошло в аэропорту «Внуково», где изначально должен был приземлиться самолет авиакомпании «Победа» из Берлина. В воздушной гавани были усилены меры безопасности.

Политик вернулся в Россию спустя почти пять месяцев после того, как его с отравлением экстренно госпитализировали в берлинскую клинику из Омска. Он обвиняет в покушении сотрудников ФСБ и опубликовал расследование в подтверждение своих слов. Власти свою причастность к этому отвергают.  



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