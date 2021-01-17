Владимир Пастухов: Возвращение Навального – это повышенные риски для жизни самого политика

Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов считает, что возвращение Алексея Навального – это повышенные риски для жизни самого политика. Как сказал Пастухов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», самое рациональное со стороны власти – это сделать возвращение «скучным и тихим», а потом посадить его под домашний арест.

«Возвращение — это повышенные риски для жизни Навального. В рациональной логике власти могли бы сделать все скучно: постараться посадить, чтобы никто не видел; постараться увезти туда, где никто не найдет, постараться принять решение с одной стороны давящее, с другой — не выходящее за рамки. К примеру, подержали пару дней, отпустили, а потом посадили под домашний арест, но в жесткой изоляции. Самый адекватный шаг со стороны властей – это домашний арест, это чтобы не было на Западе картинки – Навальный под арестом. Но домашний арест можно обставить так, что это будет полная изоляция – Сахаров в Горьком», — сказал он.

В.Пастухов на вопрос, какова будет реакция российского президента на возвращение Навального, привел сравнение с персонажем из фильма Э.Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» Мерзляевым. «Помните, как в фильме «О бедном гусаре» персонаж Мерзляев говорит: «Мой выстрел останется за мной». Вот Путин тот персонаж Мерзляева. Зная характер этого человека, мы знаем, он предпочтет этот выстрел сделать позже – в тишине», — отметил он.

С точки зрения В.Пастухова сегодняшнее возвращение Навального в Россию никаким образом не приводит его к «цели политика». «Цель политика – достижение определенных результатов и стремление к власти. С моей точки зрения, сегодняшнее возвращение Навального в Россию к этой цели его не приближает. Он возвращается в страну, в которой нет революционной ситуации. Даже если бы ко «Внуково» подкатили броневик, и Навальный на него встал, в основном бы его услышали люди Захара Прилепина», — отметил он.

В.Пастухов считает, что власти сделают все, чтобы «выключить Навльного из избирательного процесса 2021 года».