Несколько десятков человек ожидают выхода Навального из аэропорта «Шереметьево»

Несколько десятков людей в ожидании выхода Навального из аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». На подъезде в аэропорт «Шереметьево» сейчас у зоны таможенного контроля находятся несколько десятков человек, ждут выхода Навального. Никто пока не знает, что его задерживают. У всех находящихся проверяют документы, задержаний пока не происходит.

Самолет с политиком А.Навальным приземлился в аэропорту «Шереметьево».