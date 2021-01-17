Политика Алексея Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево». Что происходит с Навальным, в каком он статусе и куда его увели, неизвестно, сообщила в Твиттере Кира Ярмыш. Задержание подтвердили во ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.

Федеральная служба исполнения наказаний уже говорила о планах задержать Навального из-за нарушения режима условного заключения. Претензии ведомства заключались в том, что политик не явился в московскую инспекцию для регистрации. В это время он находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления.