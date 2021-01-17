«Медиазона»: Полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт «Шереметьево»

Сайт «Медиазона» сообщает, что полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт «Шереметьево». Для проезда оставлена только одна полоса. Журналист Андрей Новичков пишет в твиттере, что сотрудники ГИБДД останавливают автомобили на подъезде к воздушной гавани и спрашивают у пассажиров, с какой целью они едут в аэропорт.

В тоже время по данным телеканала «Дождь» из «Внуково», где первоначально и ждали самолет, перекрыт выезд. Там, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо» задержали почти 40 человек. Среди них оказались и соратники Навального Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов. Им, по данным правозащитников, вменяют неисполнение требований полицейских.

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