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21:04, 17 января 2021

«Медиазона»: Полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт «Шереметьево»

Сайт «Медиазона» сообщает, что полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт «Шереметьево». Для проезда оставлена только одна полоса. Журналист Андрей Новичков пишет в твиттере, что сотрудники ГИБДД останавливают автомобили на подъезде к воздушной гавани и спрашивают у пассажиров, с какой целью они едут в аэропорт.

В тоже время по данным телеканала «Дождь» из «Внуково», где первоначально и ждали самолет, перекрыт выезд. Там, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо» задержали почти 40 человек. Среди них оказались и соратники Навального Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов. Им, по данным правозащитников, вменяют неисполнение требований полицейских.

В России политика пообещало задержать ФСИН. Ведомство обратилось в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный



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