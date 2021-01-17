Алексея Навального попросили пройти в отделение полиции

Политика Алексея Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»: его попросили пройти в отделение полиции. Правоохранители пообещали применить силу в случае, если Навальный откажется. Как сообщила его пресс-секретарь, его задержали для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы».