Алексея Навального попросили пройти в отделение полиции

Политика Алексея Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»: его попросили пройти в отделение полиции. Правоохранители пообещали применить силу в случае, если Навальный откажется. Как сообщила его пресс-секретарь, его задержали для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы».
2021-01-17T21:01:38+03:00
2021-01-17T21:20:12+03:00
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21:01, 17 января 2021
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