Около аэропорта «Внуково» продолжаются задержания. Об этом сообщает МБХ Медиа. По данным ОВД-Инфо, задержаны как минимум 37 человек. Тем временем телеканал «Дождь» сообщает, что выезд из аэропорта перекрыт полицией без объяснения причин.