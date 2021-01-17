Около аэропорта «Внуково» продолжаются задержания. Об этом сообщает МБХ Медиа. По данным ОВД-Инфо, задержаны как минимум 37 человек. Тем временем телеканал «Дождь» сообщает, что выезд из аэропорта перекрыт полицией без объяснения причин.
2021-01-17T20:29:40+03:00
2021-01-17T20:29:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:29, 17 января 2021
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