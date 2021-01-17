Люди, приехавшие встречать Навального в аэропорт «Внуково», пока не покидают территорию

Люди, приехавшие встречать Алексея Навального в аэропорт «Внуково», пока не покидают территорию. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Возле территории аэропорта «Внуково» пока находится большое количество людей. Пока никто массово не уезжает. Люди стоят и скандируют в поддержку Навального. Задерживают тех, у кого есть плакаты или кто выкрикивают лозунги. Выезжающие машины с территории аэропорта сигналят, люди криками поддерживают эти знаки.

Ранее прошли жесткие задержания внутри аэропорта.

Самолет с политиком Алексеем Навальным приземлился в аэропорту «Шереметьево».