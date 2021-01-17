Более 20 человек задержаны в аэропорту «Внуково», куда должен был прилететь Алексей Навальный

Более 20 человек задержаны в аэропорту «Внуково», куда должен был прилететь политик Алексей Навальный. Об этом сообщили в ОВД-Инфо, передает радиостанция «Эхо Москвы». «К этому моменту мы насчитали не менее 25 задержанных, из них 21 — в Москве. Еще четверых задержали в Петербурге, их уже отпустили», — рассказали в ОВД-Инфо.

Тем временем самолет, на борту которого прилетел из Берлина Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Шереметьево.