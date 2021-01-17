Самолет из Германии с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту «Шереметьево»

Рейс внезапно был перенаправлен в северную воздушную гавань столицы уже перед подлетом ко «Внуково». Авиакомпания «Победа» сообщила, что три ее борта улетели на запасные аэродромы по техническим причинам.

Во «Внуково», где ждали лайнер, серьезно усилили меры безопасности. Полиция по подсчетам проекта «ОВД-Инфо» задержала почти 40 человек. Сотни людей оказались на морозе на улице, так как сотрудники МВД объявили, что впускать внутрь будут только при наличии билетов.

В России политика пообещало задержать ФСИН. Ведомство обратилось в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

