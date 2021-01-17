Flightradar: Самолет, на борту которого летит Алексей Навальный, сменил привычную траекторию

По данным сервиса Flightradar, самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, сменил привычную траекторию. На это обратило внимание издание «Медиазона».

Между тем информация о прибытии самолёта поступает противоречивая. Источники телеканала RTVi отмечают, что Внуково закрыт для прилета и рейс с Навальным уйдет на запасной аэродром. Самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево, утверждает Baza. РБК утверждает, что рейс «Победы», на котором находится Навальный, в зоне ожидания Внуково.

Тем временем авиакомпания «Победа» заявила Reuters, что аэропорт Внуково, куда должен был прибыть Навальный, закрыт для прибывающих самолетов.