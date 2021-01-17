Z Архив новостей новости
5 55 6 40043
19:40, 17 января 2021

Flightradar: Самолет, на борту которого летит Алексей Навальный, сменил привычную траекторию

По данным сервиса Flightradar, самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, сменил привычную траекторию. На это обратило внимание издание «Медиазона».

Между тем информация о прибытии самолёта поступает противоречивая. Источники телеканала RTVi отмечают, что Внуково закрыт для прилета и рейс с Навальным уйдет на запасной аэродром. Самолёт Алексея Навального перенаправили в аэропорт Шереметьево, утверждает Baza. РБК утверждает, что рейс «Победы», на котором находится Навальный, в зоне ожидания Внуково.

Тем временем авиакомпания «Победа» заявила Reuters, что аэропорт Внуково, куда должен был прибыть Навальный, закрыт для прибывающих самолетов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 110 6 9855 15.01
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 150 6 14255 16.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 237 6 32807 10.01
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 95 6 30203
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 49 6 7543 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 152 6 24901 14.01
Новости

фото: @bazabazon Встречать Алексея Навального в аэропорту «Внуково», как утверждает интернет-издание Baza, будут около ста полицейских По сведениям издания, сотрудникам, которые будут работать сегодня в аэропорту «Внуково», рекомендовали взять с собой противогазы…

5 56 6 9106
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая т/к «Дождь»

«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…

5 37 6 6497 16.01
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 33 6 6068 16.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

О деле врачей, секретном агенте и «корабле дураков» Кто-то скажет, что эти сюжеты остались в прошлом и нас не касаются. Дай бог. Главное, не оказаться на «корабле дураков» − с пассажирами, которые живут своей жизнью, не подозревая, что эта жизнь катится ко всем чертям…

5 125 6 23267 12.01
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 206 6 38160 15.01
Блоги

Лев Тимофеев публицист

Вербальная тюрьма России Говорят: Путин, Путин… А что – Путин? Он всего только удачная персонификация, полное обобщение темных общественных сил, темных инстинктов…

5 51 6 9395 10:53
Блоги

Илья Пономарев политик

Американское общество лишают важного права У Трамбо были левые взгляды. У меня тоже. Меня всегда возмущало табуирование в США этого мировоззрения, которое в течение многих лет политическими оппонентами приравнивалось к симпатиям к сопернику Америки в холодной войне…

5 37 6 6885 11.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Блок-даун» Если хостингу Youtube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е…

5 165 6 31232 15.01
Блоги

Алексей Кузнецов историк

Слово о свободе слова Что же такого замечательного сокрыто в этом документе с неброским названием?..

5 58 6 11353 11.01
Блоги

Алексей Навальный политик

Возвращаюсь домой 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом «Победы». Встречайте…

5 493 6 96326 13.01

Популярное за неделю

Новости

Бразилия не разрешила использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях Госрегулятор отклонил запрос бразильской фармкомпании, сообщив, что препарат не соответствует минимальным критериям

5 14 6 54389
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 31 6 94108 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 237 6 32872 10.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Я очень надеялся, что этого не произойдет У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта…

5 299 6 196384 13.01
Блоги

+ Возвращение Алексея Навального в Россию. Онлайн Возвращение Алексея Навального в Россию. Онлайн ОМОН начал вытеснять встречающих Навального из здания аэропорта Внуково на улицу…

5 229 6 114285 15:54
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8951704
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4767552

Сегодня в эфире