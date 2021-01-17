ОМОН вытесняет людей из здания аэропорта «Внуково»

Туда, по планам, должен прилететь из Германии политик Алексея Навальный.

В аэропорту «Внуково» между тем прошли задержания. В автозаки попали соратники Навального Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов. Кроме того, полиция задерживает некоторых активистов и журналистов. Во «Внуково» скорее всего ожидаются массовые задержания. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». По словам корреспондента, в аэропорту на данный момент возникло две зоны напряженности. Одна на входе, где людей не пропускали в пункте допуска. В здание аэропорта пускают только при наличии билетов на рейс. Но люди оставались в буферной зоне огороженной, около сотни человек. Всех присутствующих полицейские выдавили уже жестче на улицу. Вторая зона напряжения — в месте ограждения зоны прилета от толпы людей. Здесь людей разделили сотрудники ОМОНаи Росгвардии в полной экипировке, в шлемах. Задержали молодого человека, силовики стояли просто среди толпы. К месту собравшихся подошли десятки омоновцев, и такое ощущение что скоро начнутся массовые задержания, потому что они стоят в ожидающей позе. На эскалаторе задержали мужчину, развернувшего плакат и который стал что-то выкрикивать. Сейчас ОМОН начинает приближаться к толпе, что говорит о предстоящих массовых задержаниях.

Самолет «Победы», на борту которого находится Навальный, должен приземлиться уже в ближайшие минуты – это следует из данных профильного сервиса Flightradar.

Политик возвращается в Россию спустя почти пять месяцев после того, как его с отравлением экстренно госпитализировали в берлинскую клинику из Омска.

Ранее ФСИН пообещало принять все меры к задержанию политика до суда. Ведомство потребовал заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный не отмечался в московской инспекции.