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Эксклюзив Эха 19:16, 17 января 2021

Полиция после задержания Соболь, Шаведдинова и Котова очистила зону прилета в аэропорту «Внуково»

В аэропорту «Внуково» полиция и ОМОН зачистили зону прилета после задержания встречающих политика Алексея Навального его сторонников Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Первое задержание состоялось сторонников Навального — Любови Соболь, Руслана Шаведдинов, Константина Котова. Они сидели в кафе, никого не трогали. Полицейские дали команду о задержании, и без объяснений они схватили их и потащили. На вопросы задержанных, на каком основании идет задержание, полицейские не отвечали. После того как стала образовываться большая толпа, вышел ОМОН и стал оттеснять людей на улицу. И в зоне прилета нет большой толпы, она вытеснена на улицу.

Самолет из Берлина с Алексеем Навальным, по последней информации, должен приземлиться в 19.31.



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