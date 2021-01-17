Самолет авиакомпании «Победа» с семьей Алексея Навального на борту пересек воздушную границу России

Российский оппозиционный политик широко известен в ФРГ. Главные СМИ страны постоянно информируют о связанных с ним новостях. Ни у кого не вызвало удивления, что Навальный летит рейсовым самолетом из Берлина. Ведь до борта критика Кремля, который находился в Германии по приглашению канцлера, сопровождали сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями. Ввиду степени известности и необходимости обеспечения безопасности Навальный был причислен к той же ступени защиты, как и другие видные международные политики. Посадка на самолет произошла без прохода через зал аэропорта и без особых эксцессов. Вылет был незначительно задержан из-за снятия одного из пассажиров. Причина не известна.

Немецкие СМИ широко отражали подготовку российских органов для приема Навального в Москве. Издание «Шпигель» проинформировало о превентивных задержаниях и автозаках перед аэропортом Внуково. Сообщалось также о возможном задержании Навального после посадки самолета и последствиях для поддерживающих его россиянах. «Шпигель» также указывает, что журналистов не пустили к Внуково якобы из-за пандемии. В Берлине, где ограничительные меры более строгие, журналисты имели право беспрепятственно вести трансляцию из аэропорта.

«Шпигель» также сообщает о твите аэропорта Внуково, напомнившем немцам о Второй мировой войне и победе. «С 1941 года Москва достойно встречает самолеты из Германии, в 2021 году будет также, – говорится в сообщении. – В этом году аэропорту исполнится 80 лет. Он уже многое видел и испытал». «Шпигель» разъясняет, что тем самым сравниваются пассажирские рейсы с нападением нацистской Германии на Советский Союз.

Издание оставило твит аэропорта Внуково без комментариев.

Самолет «Победы», на борту которого находится Навальный, должен прилететь с небольшим опозданием. На онлайн-табло аэропорта «Внуково» сейчас указано время 19:40.