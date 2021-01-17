Активист Константин Котов приехал в аэропорт «Внуково» поддержать политика Алексея Навального и был задержан

Об этом он сам сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я сюда приехал поддержать Навального, потому что он совершил мужественный поступок. Фактически он летит в тюрьму. Это достойно уважения», — сказал Котов. С его точки зрения, Навальный «показал всей своей политической жизнью, что он реальный политик и не боится ничего». «И я сюда пришел показать, что я тоже ничего не боюсь и готов, несмотря на все угрозы, которые звучат со стороны власти, прийти в аэропорт, мирно встретить Алексея и пожелать ему скорейшего возвращения в российскую политику», — отметил Котов. Он также не исключил, что из-за ажиотажа вокруг возвращения Навального в Россию, возможны «провокации со стороны силовиков». «У силовиков большой арсенал различных средств для провокаций. Мы это видим на каждой протестной акции: если она не мирная, то из-за того, что на нее приходят провокаторы, а потом обычных мирных активистов задерживают, присуждают им штрафы и административные аресты. Я думаю, этот вариант возможен во «Внуково», — заключил он.

Как стало известно радиостанции «Эхо Москвы», Константин Котов был задержан полчаса назад вместе с сотрудниками ФБК (Российские власти считают организацию иностранным агентом) Любовью Соболь, Русланом Шаведдиновым, а также корреспондентом «Новой газеты» Владом Докшиным.