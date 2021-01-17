Facebook в преддверии инаугурации Джо Байдена запретил рекламу оружейных аксессуаров

Ограничения продлятся по меньшей мере до 22 января. В заявлении компании отмечается, что она уже запретила рекламу оружия, боеприпасов и глушителей. Теперь в этот список попали сейфы для оружия, жилеты и кобуры. Таким образом социальная сеть хочет предотвратить насилие в день вступления в должность избранного президента.

Власти США серьезно усилили меры безопасности после того, как на прошлой неделе сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, где Конгресс утверждал итоги голосования на выборах.