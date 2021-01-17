Более 40 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Такие данные со ссылкой на воздушные гавани приводит сервис «Яндекс. Расписание». Сегодня в городе аномально холодная погода, но без осадков.
Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбик термометра до -21 градуса.
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Такие данные со ссылкой на воздушные гавани приводит сервис «Яндекс. Расписание». Сегодня в городе аномально холодная погода, но без осадков.
Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбик термометра до -21 градуса.
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…