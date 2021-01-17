Во «Внуково» полиция начала задерживать встречающих Алексея Навального

В частности, полиция увела из зала ожидания соратников политика Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова. Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что среди задержанных оказались несколько активистов и журналист «Новой газеты» Влад Докшин.

Сегодня они приехали во «Внуково» чтобы встретить политика, возвращающегося из Германии, где он находился на реабилитации после отравления. Ранее Соболь в эфире телеканала «Дождь» говорила, что не видит в этом ничего противозаконного.

Ранее ФСИН потребовала заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный не отмечался в московской инспекции. Ведомство пообещало принять все меры к задержанию политика до суда.