Еще одна компания отказалась спонсировать Чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Белоруссии

Речь идет о немецком производителе моторных масел Liqui Moly.

Компания, которая спонсировала мировые хоккейные первенства с 2017 года, мотивировала свое решение политической ситуацией в Белоруссии и, как там выразились, «очевидными нарушениями прав человека». В Liqui Moly подчеркнули, что политика властей республики противоречит ценностям производителя. Это третья компания, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии. Накануне об этих же намерениях заявили чешский автопроизводитель Skoda и косметическая компания Nivea Men. При этом автогигант Skoda являлась спонсором мирового первенства на протяжении 28 лет.

На этом фоне президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в интервью агентству ТАСС выразил мнение, что речь идет о политическом давлении, крупные компании заставили отказаться от поддержки чемпионата мира в Белоруссии.

Тем временем уже в понедельник должен состояться совет Международной федерации, который решит, состоится ли турнир или нет.



Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге должен пройти с 21 мая по 6 июня.