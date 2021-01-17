Алексей Навальный возвращается в Россию из Германии

Он не был на родине почти пять месяцев с тех пор как его экстренно госпитализировали с отравлением в берлинскую клинику из Омска.

Полиция во «Внуково» по-прежнему не пускает людей в аэропорт без билета, мотивируя это коронавирусными ограничениями. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Напряжение нарастает. Полиция проверяет билеты на входе и в зале. Ограничения касаются и тех, кто находится в зоне прилета. Сотрудники МВД заявляют, что в связи с пандемией коронавируса администрация аэропорта попросила не пускать тех, кто без билетов – они могут ждать на улице. Некоторым журналистам пришлось купить билеты, чтобы без проблем следить за ситуацией.

Также здесь находится большая группа поддержки певицы Ольги Бузовой – поклонники ждут ее с цветами и поют песни. Людей, которые приходят во «Внуково» с цветами, пропускают свободно.

В аэропорту также усилены меры безопасности – сотрудников полиции здесь больше, чем обычно, а на подходах к зданию стоят многочисленные автозаки.

Усиленные меры безопасности предприняли сегодня и в берлинском аэропорту.

Навальный возвращается на фоне требований ФСИН заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный не отмечался в московской инспекции. Ведомство пообещало принять все меры к задержанию политика до суда.

Сам Навальный, который поднялся на борт самолета одним из последних, сказал встречавшим его журналистам, что ему нечего бояться и он имеет полное право вернуться домой.

Во «Внуково» помимо представителей прессы съехались и соратники Навального. Однако далеко не все желающие добрались до Москвы. Так накануне полиция в Санкт— Петербурге задержала не менее десятка человек, которые планировали приехать в столицу.

Власти создают вокруг прилета Алексея Навального опасный конфликт, которого легко можно было бы избежать. Такое мнение в интервью телеканалу Deutsche Welle высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Самолет с Алексеем Навальным должен приземлиться в аэропорту Внуково в 19:20.