Официальный аккаунт аэропорта «Внуково» сравнил прилет Алексея Навального со «встречей» немецкий самолетов в 1941 году

Так на странице воздушной гавани в твиттере ответили на публикацию, в которой один из пользователей пожалел представителей аэропорта в связи с тем, что им предстоит тяжелая работа. Во «Внуково» отметили, что в этом году им исполняется 80 лет и они «многое повидали и пережили».

Многие пользователи раскритиковали отсылки к Великой Отечественной войне в связи с прилетом на родину российского оппозиционера. В аккаунте аэропорта высказали сожаление, если «у некоторых сложилось неверное представление» об ответе, где «не было ни намеков ни шуток».