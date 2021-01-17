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17:23, 17 января 2021

Самолет авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным на борту вылетел из берлинского аэропорта

Политик возвращается в Россию родину спустя почти пять месяцев после того, как его с отравлением экстренно госпитализировали в берлинскую клинику из Омска. На борту оппозиционера встречали представители прессы. Оппозиционер сказал, что ему бояться нечего и он имеет полное право возвратиться домой.

Во «Внуково» тем временем рейс из Германии готовятся встречать при усиленных мерах безопасности. Зона прилетов международных рейсов огорожена. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», туда никого не пускают.

Навальный возвращается на фоне требований ФСИН заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный не отмечался в московской инспекции. Ведомство пообещало принять все меры к задержанию политика до суда.



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