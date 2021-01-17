Число погибших в результате крушения сухогруза у берегов Турции возросло до четырех

На судне, по последним данным, были, в том числе, и российские моряки.

Поисковая операция в Черном море продолжается уже несколько часов. По данным властей турецкого города Бартын, причиной крушения сухогруза могли стать плохие погодные условия. Они, в том числе, затрудняют работу спасателям. При этом уже спасены, как отмечается, шесть человек. Еще двух членов экипажа пытаются снять с морских скал.



В российском Федеральном агентстве морского и речного транспорта говорят, что всего на борту судна было 12 человек, из них двое – граждане России. Владела судном, по сведениям ведомства, украинская компания. Агентство ТАСС со ссылкой на Международную федерацию транспортников сообщает, что затонувший сухогруз в минувшем году проверяли три раза. В феврале его обследовали в Батуми, в мае – в украинском городе Николаеве, а в июле – в Ростове-на-Дону. При этом судно было построено почти полвека назад – в 1975 году.

За ситуацией вокруг затонувшего у берегов Турции сухогруза следят российские дипломаты.