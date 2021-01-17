Ответы Германии на запрос России об отравлении Алексея Навального, по данным МИД, не содержали информации по сути

Об этом сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она сослалась на экспертов, которые занимаются этим вопросом.

Представитель министерства юстиции ФРГ сообщил, что Москве, в частности, передали протокол допроса берлинской прокуратуры. Теперь в ведомстве ждут, что российские власти незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления против оппозиционера – сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Ранее российская Генпрокуратура утверждала, что Берлин по существу не ответил ни на один из запросов по обстоятельствам отравления.