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16:26, 17 января 2021

Проект «ОВД-Инфо» сообщает о первом задержании во «Внуково»

По данным сайта, задержанный – активист Дмитрий Бескоровайный. Он не сообщил, какие претензии возникли у полицейских и куда они его собираются доставить. Сегодня в аэропорту усилены меры безопасности из-за прилета из Германии политика Алексея Навального. К воздушной гавани приехали журналисты и сторонники оппозиционера.

Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь приехала встречать его в аэропорт Внуково. В интервью телеканалу «Дождь» она сказала, что не видит в этом ничего противозаконного.

Тем временем в аэропорт Внуково людей пускают только по билетам, в здании гораздо больше полицейский, чем обычно, сообщил корреспондент «Эха Москвы».



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