Акции против нового закона «О глобальной безопасности» прошли во Франции

В них, как сообщается, участвовали десятки тысяч человек. Они выступают в первую очередь против пункта, который вводит штрафы за фото— и видеосъемку отдельных полицейских, если это, как говорится в законе, угрожает безопасности силовиков. Также демонстранты выразили несогласие с действиями полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольную танцевальную вечеринку в Бретани с участием почти 2,5 тысяч человек. По данным властей, на акциях задержаны 75 человек, треть из них –в Париже.

