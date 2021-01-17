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16:04, 17 января 2021

Немецкая газета Bild пишет, что Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс

Вместе с ним была его супруга и еще два человека, которых издание не идентифицировало. По сведениям немецкого сайта DW, немецкие силовики доставят оппозиционного политика прямо к трапу. 

Алексей и Юлия Навальная сами не регистрировались сами на рейс до Москвы. Как сообщает Bild, их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции. Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике.

Рейсом, которым политик Алексей Навальный вернется в Россию, собираются лететь также многие российские и зарубежные журналисты. Об этом в эфире Deutsche Welle сказал журналист телеканала Никита Баталов, который также купил билет на этот самолет.

Полиция, по данным сетевого издания Baza, усиленно готовится к возвращению политика Алексея Навального в Россию. Как ожидается, он прилетит в столичный аэропорт «Внуково» уже этим вечером.

Всего, как утверждает Baza, во «Внуково» сосредоточатся три группы силовиков. Первая – группа задержания, которая должна оперативно реагировать на любые действия собравшихся встречать Навального. Как утверждается, этим сотрудникам МВД приказано задерживать участников встречи при малейшем поводе, при этом исключение планируется делать только для людей пожилого возраста. Также во «Внуково», по данным интернет-издания, будет дежурить группа оттеснения, задача которой – разгонять людей в сторону. А третья группа – так называемый резерв из 30 человек.

Всего как утверждается, во «Внуково» будет находиться около 100 полицейских, у некоторых из них будут щиты. Ждать прилета Навального, согласно публикации, они будут на протяжении нескольких часов в автобусах, с запретом отлучаться даже в туалет. Кроме того, сотрудникам аэропорта рекомендовали взять противогазы.

Ранее прокуратура Москвы называла любые массовые акции в рамках встречи Навального в аэропорту «Внуково» незаконными и угрожала, что их участников могут привлечь к ответственности.

На фоне сведений о возвращении Навального из Германии в Федеральной службе исполнения наказаний заявляли, что сделают все для задержания политика. Ведомство ранее обращалось в суд с ходатайством о замене условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный.



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