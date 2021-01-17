Противоречивая информация приходит о членах экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза

По данным турецких властей, на борту судна находились 13 человек, все они граждане Украины. В то же время в федеральном агентстве морского и речного транспорта сказали агентству ТАСС, что на сухогрузе находились12 членов экипажа, из них двое россиян, а остальные украинцы. Сообщается о двух погибших и шести спасенных. По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия.
2021-01-17T16:02:10+03:00
2021-01-17T16:02:10+03:00
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16:02, 17 января 2021
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