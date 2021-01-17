Во «Внуково» сравнили приезд Навального со встречей самолетов из Германии в 1941 году

В официальном аккаунте столичного аэропорта «Внуково» появился твит о встрече прилетающего сегодня политика Алексея Навального. Приезд оппозиционера сравнили с событиями Великой отечественной войны 1941 года, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941-ом, встретим все самолеты и в 2021-ом. Нам в этом году исполняется 80 лет, и мы уже многое повидали и пережили», — говорится в аккаунте «Внуково» в Твиттере в ответ на сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что ему жаль специалиста.

Самолет авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен приземлиться во «Внуково» в воскресенье в 19.20. На данный момент оппозиционер находится в Берлине и готовится к вылету на родину.