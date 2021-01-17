Норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира

Соревнования проходят в германском Оберхофе. Вторым пришел австриец Феликс Ляйтнер, третьим — швейцарец Беньямин Вегер. У россиян лучший результат показал Матвей Елисеев, который пришел шестым. С этого старта ранее снялся Александр Логинов. В тренерском штабе объяснили это плохим самочувствием спортсмена. Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье, когда пройдет масс-старт у женщин.
2021-01-17T15:36:14+03:00
2021-01-17T15:36:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2775300-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:36, 17 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«6 января — начало очень жестокой истории»: главред The New Yorker о том, чем Вашингтон 2021 года похож на Москву 1991 года Раскол действительно есть — в мнениях, в предпочтениях, в наклонностях. И опасность Дональда Трампа как раз в этом. Сыграв буквально на каждом безнравственном, провокационном позыве, он раздул это пламя…