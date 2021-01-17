Норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира

Соревнования проходят в германском Оберхофе. Вторым пришел австриец Феликс Ляйтнер, третьим — швейцарец Беньямин Вегер. У россиян лучший результат показал Матвей Елисеев, который пришел шестым. С этого старта ранее снялся Александр Логинов. В тренерском штабе объяснили это плохим самочувствием спортсмена. Этап Кубка мира завершится позднее в воскресенье, когда пройдет масс-старт у женщин.