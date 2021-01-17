Акцию с требованием аграрных реформ провели в Берлине немецкие фермеры и экологи

Из-за пандемии количество протестующих было небольшим. Перед офисом канцлера ФРГ они вывесили длинные бумажные гирлянды, отдельные звенья которых имели форму отпечатков ног. 10 тысяч следов, по замыслу организаторов, должны были напомнить о многих сторонниках, которые не смогли присоединиться из-за карантина. Люди требовали ведения сельского хозяйства методами, способствующими охране климата, а также более гуманных условий содержания домашнего скота.

